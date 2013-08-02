Офіцери Академії сухопутних військ повернулися з навчання у Польщі

До групи увійшли начальник кафедри ракетно-артилерійського озброєння факультету ракетних військ і артилерії полковник Олександр Дробан та офіцер групи командно-штабних навчань відділу підготовки (офіцерів та штабів) навчального центру «Партнерство заради миру» Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії майор Віктор Муравський. Свої знання з іноземної мови поглиблював курсовий офіцер навчального курсу факультету ракетних військ і артилерії капітан Петро Колєнніков, який проходив навчання на курсі англійської мови (третього рівня) за стандартами STANAG 6001. Окрім представників з України підвищували фаховий рівень офіцери збройних сил Республіки Польща, Бразилії, Естонії, Німеччини, Грузії, Азербайджану, Сербії та Республіки Білорусь.

– Викладання проводилося англійською мовою. Під час проходження курсів ми вивчали питання політики міжнародної безпеки, особливості застосування сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил та сил спеціальних операцій під час операції кризового реагування та процес оперативного планування за стандартами НАТО, – розповів полковник Олександр Дробан. – Заключним етапом була участь на відповідних посадах в штабі багатонаціональної бригади під час проведення щорічних командно-штабних навчань «PIERSCISEN 13».

Після закінчення курсу всі офіцери захистили атестаційні роботи за результатами навчання.

– На мою думку, такі заходи є дуже потрібними не тільки для офіцерів Академії, але й для кожного військовослужбовця Збройних Сил України. Адже вони дають змогу значно підвищити свої знання із багатьох питань, які є дуже важливими під час сучасних збройних конфліктів, – наголосив полковник Олександр Дробан.