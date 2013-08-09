Можаровський: Збройні Сили завжди готові надати допомогу цивільному населенню

– Високу готовність до виконання покладених завдань продемонстрували нещодавно наші військові льотчики і медики, які на реанімаційно-операційному літаку Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26 “Віта” успішно евакуювали з Білорусії постраждалих у ДТП українських громадян, – сказав Володимир Можаровський.

За його словами, сьогодні характерним у підготовці військ є активне використання практики поєднання практичних тренувань з наданням допомоги місцевому населенню.

– Так, кілька днів тому військові інженери 8-го армійського корпусу відбудували у с. Вітковичі Березнівського району Рівненської області міст довжиною майже 100 метрів, пошкоджений внаслідок весняного водопілля, – розповів заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський.