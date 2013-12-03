Військові моряки, які плануються до звільнення, отримали дипломи менеджерів по персоналу
У Криму, на базі окремої бригади берегової оборони ВМС Збройних Сил України, відбулася урочиста церемонія вручення дипломів 28 військовослужбовцям, які найближчим часом плануються до звільнення з лав ЗС України.
Цій події передувала 500-годинна програма з перенавчання військовослужбовців за фахом “менеджер по персоналу”. Викладачі провідного вишу Автономної Республіки Крим – Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського протягом трьох місяців регулярно проводили заняття зі слухачами у військових одностроях на території бригади.
В урочистостях з нагоди завершення курсової підготовки взяли участь голова громадського руху “Ліга офіцерів Севастополя” Володимир Лукичьов, менеджер програми у військово-політичній сфері проектів ОБСЄ в Україні Олександр Гладкий та директор Департаменту соціальної політики Міністерства соціальної політики України Максим Андросенко.
Високоповажні гості вручили дипломи та сертифікати слухачам, привітали учасників церемонії з набутими знаннями та побажали присутнім усіляких гараздів та ефективного використання отриманого досвіду у цивільному житті.