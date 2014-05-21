У Вінниці продовжують лікування поранені в АТО військовослужбовці

Вертольотами їх евакували до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (м. Харків), де спеціалісти хірургічного, щелепо-лицьового, травматологічного та торакального профілів проводили операції. Через деякий час медична бригада реанімаційно-операційного літака Повітряних Сил ЗС України Ан-26 “Віта” доставила їх для подальшого лікування до ВМКЦ Центрального регіону.

– На даний час жодної небезпеки для їхнього життя немає, стан здоров’я задовільний. Продовжується різнопланове стаціонарне медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування. Для швидкого повернення пацієнтів до нормальної фізичної активності фахівці з фізіотерапії та реабілітації застосовують новітні методи. Незабаром усі вони будуть виписані з лікувального закладу та через деякий час зможуть повернутися до підрозділів для подальшого проходження військової служби, – зазначив заступник начальника ВМКЦ Центрального регіону з медичної частини підполковник медичної служби Ігор Мельник.