З боку РФ по пункту пропуску «Должанський» випустили понад 250 снарядів: загинули 4 прикордонники

З боку Російьскої федерації був обстріляний пункт пропуску «Должанський» в Луганській області, загинули четверо прикордонників, двоє отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Учора протягом чотирьох з половиною годин з району населеного пункту Черніков Російської федерації з мінометів та гаубиць обстрілювався прикордонний пункт пропуску «Должанський» в Луганській області», - зазначив він.

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За словами Лисенка, загалом по українським прикордонникам було випущено понад 250 снарядів.

«В результаті обстрілу вбито 4 та поранено 2 прикордонника», - заявив Лисенко.

За інформацією Державної прикордонної служби України, на українсько-російському кордоні в межах Донецької та Луганської областей протягом доби терористи постійно обстрілювали позиції прикордонних підрозділів та сил АТО, в тому числі з території РФ, зі стрілецької зброї, мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

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«З 10.00 до 13.05 та з 13.30 до 14.45 27 липня було здійснено мінометно-гаубичний обстріл пункту пропуску «Довжанський» (Луганська область). Вогонь вівся з населеного пункту Черніков (РФ), випущено понад 250 снарядів. У результаті обстрілу вбито 4 та поранено 2 прикордонників», - говориться в повідомленні.

Також вчора було здійснено мінометний обстріл пункту пропуску «Маринівка» (Донецька область). Постраждалих немає. Здійснено мінометний обстріл зі сторони кордону н.п. Дякове.

За даними Держприкордонслужби, здійснювалися обстріли ротних та батальйонних тактичних груп ЗСУ, що розташовуються неподалік кордону в Донецькій області. «Усього здійснено 4 обстріли з застосуванням артилерії та протитанкових ракетних комплексів. Обстріл вівся як з території України, так і з території Росії.

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Зберігається загроза нанесення артударів по силам АТО, що діють в прикордонних районах України, з використанням вогневих засобів, які розосереджені в районах російських населених пунктів Матвеєв-Курган, Куйбишево, Міллерево та Новошахтинськ.

Окрім того, сьогодні, о 03.50, прикордонним нарядом над пунктом пропуску «Успенка» (Донецька область) виявлено розвідполіт російського безпілотного літального апарату. «Як правило, після такого обльоту здійснюється артилерійський обстріл українських сил з території Російської Федерації», - повідомили в Держприкордонслужбі.