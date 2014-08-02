Військові майстри ремонтують винищувачі, вивезені з Криму

Протягом травня-червня частину літаків бригади тактичної авіації, котра дислокувалася поблизу Севастополя, на автомобілях передислокували на материк.

Винищувачі розбирали, вантажили на автомобілі та перевозили на один з аеродромів материкової частини України. Незважаючи на заяви, окупанти віддали лише бойові машини, котрі на початок року не піднімалися в небо, а 7 справних МіГ-29, 2 МіГ-29УБ та 3 Л-39 так і залишилися на кримському аеродромі.

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"Роботи зі складання літаків розпочалися майже одразу після прибуття перших винищувачів з Криму, - розповідає представник Командування ПС ЗС України полковник Олег Шелякін. - Неоціненний внесок зробили ремонтні бригади Львівського державного авіаремонтного заводу. Вони оглянули килі винищувачів, контролювали та надавали практичну допомогу у збиранні літаків, надали значну кількість витратних матеріалів, котрі необхідні при збиранні літака. І за це завод не затребував жодної копійки".

На аеродромі крім спеціалістів із Севастопольської бригади тактичної авіації працювали військові інженери, техніки та механіки з інших авіабригад ПС ЗС України, котрі мають досвід роботи на винищувачах даного типу та відповідні дозволи: Василькова, Івано-Франківська та Озерного. Неможливо переоцінити внесок і місцевих спеціалістів, адже саме вони, хоча й експлуатують зовсім інші літаки, забезпечували роботу значної кількості контрольно-перевірочної апаратури та обладнання ТЕЧ.

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Та найбільше навантаження і відповідальність, звичайно, на плечах авіаційної інженерної служби Севастопольської бригади тактичної авіації. Авіатори вірять, що бригада житиме та літатиме на своїй бойовій техніці.