Росія не може одноосібно приймати рішення про введення миротворців в Україну - РНБО
14:07, 04 серпня 2014Військо
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Росія не має права одноосібно приймати рішення про введення миротворчого контингенту в Україну.
Росія не має права одноосібно приймати рішення про введення миротворчого контингенту в Україну - РНБО / telegraf.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, введення миротворчого контингенту перебуває у компетенції виключно ООН.Читайте такожНа кордоні з Україною РФ зосередила 34 одиниці військової бронетехніки з миротворчою символікою
Лисенко зауважив, що ще однією умовою введення миротворчого контингенту має бути згода обох сторін конфлікту. “Поки ніякої заяви ООН, ніякої згоди ні однієї із сторін немає”, - зазначив Лисенко.
Він наголосив, що громадянської війни в Україні немає, “ми звільняємо свою територію від бандитів і терористів”.
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