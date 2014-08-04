Росія не може одноосібно приймати рішення про введення миротворців в Україну - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, введення миротворчого контингенту перебуває у компетенції виключно ООН.Читайте такожНа кордоні з Україною РФ зосередила 34 одиниці військової бронетехніки з миротворчою символікою

Лисенко зауважив, що ще однією умовою введення миротворчого контингенту має бути згода обох сторін конфлікту. “Поки ніякої заяви ООН, ніякої згоди ні однієї із сторін немає”, - зазначив Лисенко.

Він наголосив, що громадянської війни в Україні немає, “ми звільняємо свою територію від бандитів і терористів”.