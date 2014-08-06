Армія отримала нові учбово-бойові та бойові літаки

Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей підписав наказ № 499 від 5 серпня 2014 року «Про прийняття на озброєння Збройних Сил України учбово-бойових літаків Су-27УБ1М, Су-27УП1М та бойових літаків Су-27С1М, Су-27П1М».

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Учбово-бойові літаки Су-27УБ1М, Су-27УП1М та бойові літаки Су-27С1М, Су-27П1М призначені для ведення повітряного бою на малій та середній дальності в будь-яких погодних умовах та будь-який час доби без обмежень на висотах та швидкостях польоту, забезпечення льотно-тактичної підготовки льотчиків у бойових підрозділах, а також для покращення бойової ефективності та можливостей, експлуатаційно-технічних характеристик і системи технічного обслуговування.

Учбово-бойові літаки Су-27УБ1М, Су-27УП1М та бойові літаки Су-27С1М, Су-27П1М є модернізованими серійними літаками Су-27УБ, Су-27УП, Су-27С, Су-27П дообладнаними комплектом додаткового обладнання.