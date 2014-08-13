На Хмельниччині завершується формування автомобільної санітарної роти для участі в АТО

Начальник госпітальної бази майор Геннадій Возненко повідомив, що головне призначення роти - медична евакуація поранених з поля бою, їх транспортування до відповідних лікувальних установ і профільних медичних закладів оборонного відомства.

"Для цього в окремій автомобільній санітарній роті є майже півсотні санітарних автомобілів та майже десять одиниць спеціальної автомобільної техніки", - зауважив майор Геннадій Возненко.

У той же час для того, аби особовий склад роти міг якісно виконувати завдання за призначенням в районі АТО, треба привести до відповідного рівня технічний стан автівок та доукомплектувати їх необхідним ремкомплектом.

Військовослужбовці роти щодня співпрацюють з волонтерами, доброчинними організаціями та фондами Хмельниччини. Вчорашні директори приватних підприємств, будівельних компаній, керівники комерційних організацій, а нині - солдати, сержанти та офіцери Хмельницької окремої автомобільної санітарної роти використовують власні можливості, щоб поставити до строю кожну з півсотні «санітарок».