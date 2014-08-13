Військові медики з Одеси надали допомогу понад 1,5 тисячі поранених бійців

За майже два з половиною місяці перебування на сході країни спеціалісти військового мобільного госпіталю надали кваліфіковану медичну допомогу понад 1600 пораненим військовослужбовцям Збройних Сил та інших військових формувань України.

Як розповів начальник Військово-медичного клінічного центру Південного регіону заслужений лікар України полковник медичної служби Володимир Майданюк, завдяки злагодженим та грамотним діям всього медперсоналу мобільного госпіталю за цей час в польових умовах було проведено майже 700 оперативних втручань різного ступеню складності.

"Переважно операції здійснюються з приводу поранень кінцівок, голови, шиї, грудної клітини, черевної порожнини. Працюючи як єдиний згуртований колектив однодумців, хірурги, анестезіологи, терапевти, інфекціоністи та лікарі-лаборанти проявляють найвищі професійні якості, щодня повертаючи життя й здоров’я пораненим бійцям АТО", - підкреслив полковник медслужби Володимир Майданюк.

Начальник ВМКЦ Південного регіону також наголосив, що влітку випробування роботою в польових умовах поблизу зони АТО витримали десятки фахівців Центру, які отримали великий практичний досвід та вкотре довели здатність гідно виконувати свою роботу за будь-яких обставин.