Силовики ведуть бої в семи населених пунктах

Як передає кореспондент УНІАН,про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Бойові дії тривають в районі населених пунктів Старобешеве, Оленівка, Мар’їнка, Жданівка, Луганськ, Донецьк та Іловайськ», - заявив він.

«Продовжуються оборонні бої за утримання населених пунктів Новосвітлівка, Хрящувате», - сказав Лисенко.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 13 військових, 36 поранені«Підрозділами сил АТО здійснюється оперативне відпрацювання населених пунктів Родакове, Іллірія і Маломиколаївка. Тривають бойові дії з метою утримання під контролем міста Іловайськ та під’їзних шляхів і переважаючих висот довкола нього», - додав Лисенко.