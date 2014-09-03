Військові медики в зоні АТО рятують життя місцевим мешканцям

Військові лікарі оперують солдат та офіцерів, які отримали вогнепальні, мінно-вибухові та осколкові поранення різного ступеня в ході виконання завдань під час проведення АТО, йдеться в повідомленні Міністерства оборони. Та не лише воїни, які беруть учать в проведенні АТО отримують поранення. Терористи та російські найманці навмисно обстрілюють житлові будинки місцевих жителів як зі стрілецької зброї, так і з мінометів та систем залпового вогню.

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"Нещодавно нашою медичною бригадою було евакуйовано чоловіка, який отримав вогнепальне поранення грудної клітки", - розповів військовий медик. "Десантники бачили як літня людина рухалася на велосипеді в бік нашого блокпосту. Далі пролунав постріл із "зеленки". Чоловік упав. Бійці ризикуючи власним життям витягнули його з зони обстрілу. Після огляду рани ми встановили, що йому стріляли в спину з явним наміром дискредитувати українських військових в очах місцевого населення", - додав медик і зауважив, що цьому чоловіку пощастило. Куля пройшла на виліт не зачепивши життєво важливі органи. Пораненому надали першу медичну допомогу та доставили до міської лікарні, тож тепер загрози його життю вже немає.

Також військовослужбовці, які виконують завдання у визначених районах, надають добровільну донорську допомогу місцевим лікарням. До керівництва одного з військових підрозділів звернувся головний лікар однієї з лікарень - для порятунку людини необхідна була кров рідкої групи О (IV) Rh -. На щастя в даному підрозділі з такою групою крові виявилося 4 бійці. Тож завдяки військовим життя людини було врятовано.

Необхідно зазначити, що військові медики в районах виконання завдань забезпечені всіма необхідними медичними препаратами та перев’язувальними матеріалами.