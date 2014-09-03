Одеські курсанти пройшли курс гірської підготовки в австрійських Альпах

За результатами відбору серед курсантів на знання англійської мови та високих фізичних показників до Австрії були делеговані три українських курсанти. Упродовж двох тижнів вони разом зі своїми колегами з Іспанії, Угорщини, Хорватії, Швеції та Австрії на базі гірської підготовки в місті Заальфеден опановували основи поведінки та ведення бойових дій в гірській місцевості.

Під керівництвом досвідчених австрійських інструкторів міжнародна група військовослужбовців навчалась наданню первинної медичної допомоги в горах, евакуації поранених в складних погодних умовах, орієнтуванню на гірській місцевості, підйому та спуску за допомогою спеціального альпіністського спорядження тощо.

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За програмою навчання усі військовослужбовці щоденно здійснювали марші горами протяжністю до десяти кілометрів у спеціальному екіпіруванні вагою майже двадцять кілограмів. При цьому кожному учаснику курсів була надана можливість попрацювати командиром групи, за допомогою карти та компасу провести підрозділ маршрутом незнайомою місцевістю.

Після завершення курсу кожен військовослужбовець отримав відповідний сертифікат про проходження гірської підготовки. Надалі знання та уміння, здобуті в Альпах, планують застосувати для удосконалення навчального процесу у Військовій академії.