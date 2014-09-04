НАТО допоможе Україні модернізувати систему зв'язку та інформатизації Збройних Сил

«Передбачається, що проект НАТО з допомоги Україні в модернізації системи зв'язку та інформатизації ЗСУ почнеться восени цього року», - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, реалізація проекту здійснюватиметься ресурсами з відповідного трастового фонду, заснованого під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ 25 червня 2014 року.

У Міноборони також відзначають, що в даний час про готовність виступити країною-лідером реалізації проекту заявила Велика Британія.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 вересня, президент України Петро Порошенко прибув на саміт НАТО, який проходить 4-5 вересня в Південному Уельсі в місті Нью-Порт.

Очікується, що головну увагу оборонний альянс присвятить збройному конфлікту на сході України і затвердить план посилення присутності НАТО вздовж східних кордонів.