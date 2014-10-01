Батальйону 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади передали броньовану техніку

16:57, 01 жовтня 2014
Військо
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30 вересня начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Віктор Муженко під час робочої поїздки відвідав частини та підрозділи Миколаївського гарнізону.

Фото Міністерства оборони України

Зокрема, військовослужбовцям 79 Миколаївської окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України було передано в експлуатацію зняту з довгострокового зберігання броньовану техніку — декілька десятків одиниць БТР-70. Бронетранспортери отримали бійці батальйону «Фенікс». Технічне обслуговування цих бойових машин виконав особовий склад ремонтно-відновлювального полку.

Під час передачі техніки також були присутні командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Анатолій Пушняков, виконуючий обов’язки командувача Високомобільних десантних військ полковник Юрій Галушкін, радник Президента України Юрій Бірюков, а також представники підприємств оборонно-промислового комплексу.

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