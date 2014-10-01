Батальйону 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади передали броньовану техніку

Зокрема, військовослужбовцям 79 Миколаївської окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України було передано в експлуатацію зняту з довгострокового зберігання броньовану техніку — декілька десятків одиниць БТР-70. Бронетранспортери отримали бійці батальйону «Фенікс». Технічне обслуговування цих бойових машин виконав особовий склад ремонтно-відновлювального полку.

Під час передачі техніки також були присутні командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Анатолій Пушняков, виконуючий обов’язки командувача Високомобільних десантних військ полковник Юрій Галушкін, радник Президента України Юрій Бірюков, а також представники підприємств оборонно-промислового комплексу.