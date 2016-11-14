Українські міста беруть курс на підприємництво

Губернатори та мери найбільших українських міст підключаються до національної програми "Країна підприємців", що допоможе українцям відкрити власну справу або розвивати вже існуючий малий бізнес.

Як повідомили організатори програми, у листопаді в обласних центрах стартують перші регіональні бізнес-форуми "Україна – країна підприємців". Будь-який підприємець на форумі зможе отримати безкоштовні консультації та допомогу фахівців і експертів з найважливіших питань ведення бізнесу.

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Також у ході відкритого діалогу з місцевою владою учасники форуму мають намір виробити нові ефективні механізми стимулювання розвитку підприємництва, серед яких можливість компенсації з місцевих бюджетів частини процентів за банківськими кредитами, якщо вони спрямовуються на створення нових робочих місць.

"В Україні в найкоротші терміни має бути створено найсприятливіші умови для роботи приватних підприємців, малого бізнесу, оскільки саме цей сектор сьогодні є ключовим для української економіки, а його розвиток стає питанням національної безпеки, – зазначив Президент УСПП Анатолій Кінах. – Тільки Польща цього року видасть українцям понад 500 тисяч робочих віз, тому і держава, і місцева влада мають розглядати розвиток самозайнятості, малого та середнього бізнесу як свою стратегію, і ця програма допоможе створити в приватному секторі понад мільйон нових робочих місць".

Регіональні бізнес-форуми стартують у Київі та Полтаві, а до кінця року пройдуть в усіх українських обласних центрах. Участь у форумі безкоштовна. Реєстрація – на kub.pb.ua/forums. Більше про програму підтримки малого бізнесу – на kub.pb.ua.