Офіс бізнес-омбудсмена просить депутатів спростити адміністрування податків

Офіс бізнес-омбудсмена допоможе Кабінету міністрів України отримати підтримку Верховної Ради щодо законопроекту про спрощення адміністрування податків, покликаного покращити умови ведення бізнесу в країні.

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Про це повідомила заступник бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка на брифінгу в Києві.

«Наші пропозиції практично всі враховані в проекті змін до Податкового кодексу, які затвердив уряд. Ми будемо допомагати уряду в підтримку цих реформ у парламенті», - сказала вона.

За словами заступника бізнес-омбудсмена, спільні зусилля уряду та Офісу допоможуть переконати парламентарів у необхідності прийняття законопроекту.

«Ми віримо в те, що спільними зусиллями для тих парламентаріїв, які ще не перейнялися цими ідеями, ми зможемо також пояснити і довести це реформування до кінця», - підкреслила вона.

Коротка зазначила, що бізнес також потребує реформи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, яка дозволить усунути зайве репресивне регулювання з боку держави.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в межах фіналізації проекту держбюджету на 2017 рік 26 жовтня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради законопроект про зміни до Податкового кодексу, що дозволяють істотно спростити адміністрування податків.

Затверджені урядом зміни стосуються можливостей створення єдиного рахунку для сплати податків, зменшення тиску на бізнес, збільшення прозорості адміністрування за рахунок запуску електронного кабінету платника податків, переведення адміністрування баз даних до Мінфіну, стимулювання створення нових підприємств шляхом введення 5-річних податкових канікул.