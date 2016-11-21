Малому та середньому бізнесу необхідні загальнодержавні програми зі зниження вартості ресурсів – Кінах

Для розвитку малого і середнього бізнесу в Україні необхідно впроваджувати загальнодержавні програми із зниження вартості ресурсів, оскільки вартість банківських кредитів у нашій країні одна з найвищих в Європі.

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Про це заявив голова Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах на бізнес-форумі в рамках проекту «Україна – країна підприємців» у Києві.

«Потрібні серйозні бюджетні програми із зниження вартості ресурсів для бізнесу. Сьогодні вартість банківських ресурсів найвища в Європі», – сказав Кінах.

Також він підкреслив, що влада повинна відмовитися від дискусії навколо скасування спрощеної системи оподаткування. «Навпаки, необхідно її вдосконалити, індексувати її пороги і створити стимули», – сказав Кінах.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 20 листопада відкрився другий регіональний бізнес-форум «Україна – країна підприємців», метою якого є популяризація підприємництва серед українців. До кінця року такі форуми пройдуть в усіх великих містах України.