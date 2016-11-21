У Києві відкрився регіональний бізнес-форум "Україна – країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, на форумі присутні київські підприємці, представники місцевих органів влади, а також різних політичних сил, представники Українського союзу промисловців і підприємців, а також представників партнера форуму - «Приватбанку».

«Малий і середній бізнес є основою розвитку економіки, і я дуже радий, що Київ продемонструє іншим регіонам України приклад підтримки малого і середнього бізнесу», - сказав, відкриваючи форум, голова Київської облдержадміністрації Віталій Кличко.

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За його словами, місцева влада готова підтримувати ведення бізнесу, компенсуючи підприємцям відсотки за кредитами.

«Це запускає маховик розвитку економіки. Нам треба запустити такі умови, щоб бізнес був сам зацікавлений вийти з тіні», - сказав Кличко.

В ході форуму було складено звернення учасників київського бізнес-форуму до представників громад та мерів українських міст про підтримку малого і середнього бізнесу, яке підписали Кличко і глава Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах.

Як повідомляв УНІАН, у Полтаві 18 листопада відкрився перший регіональний форум «Україна – країна підприємців», в ході якого влада регіону презентували механізми стимулювання розвитку підприємництва, серед яких можливість компенсації частини відсотків за банківськими кредитами за рахунок коштів місцевого бюджету.