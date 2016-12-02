Гройсман пообіцяв вітчизняним виробникам цілковиту підтримку

Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час роботи міжнародної конференції «Зона вільної торгівлі: можливості та виклики для України і партнерів».

"Я робитиму все, щоб національний виробник почав відновлення. І питання підтримки українського виробника - питання номер один", - сказав Гройсман.

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"Позиція наступна - системна підтримка. Критерієм при закупівлях (державні закупівлі - УНІАН) має бути не тільки ціна, а й локалізація", - додав він.

Раніше Гройсман заявив, що зроблений в Україні продукт при всіх рівних умовах, при належній якості та ціні повинен отримати першочергову підтримку на внутрішньому ринку, оскільки саме це дозволяє нарощувати виробництво, формувати робочі місця, платити податки та підвищувати рівень життя громадян.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками уряду, зростання промвиробництва в Україні за підсумками 10 місяців поточного року склало близько 2%. Позитивна динаміка, як очікується, збережеться до кінця року і продовжиться в 2017 році. На наступний рік уряд закладає прогноз зростання економіки на рівні 3%. Причому запорукою зростання стануть розвиток виробництва та збільшення прямих іноземних інвестицій.