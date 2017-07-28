Польща виділить $500 тисяч на підприємництво на сході України

Уряд Польщі виділить 500 тисяч доларів у рамках другого етапу спільного з Програмою розвитку ООН та урядом України проекту розвитку підприємництва серед населення, яке постраждало від військових дій на сході України. Про це повідомила прес-служба Програми розвитку ООН в Україні.

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Згідно з повідомленням, другий етап проект націлений на підтримку розвитку навичок ведення бізнесу, надання грантів на відкриття малих підприємств, надання консалтингових послуг малому та середньому бізнесу, а також просування підприємництва через цільову мотиваційну кампанію.

У прес-службі відзначили, що в рамках першого етапу проекту близько 200 переселенців та місцевих жителів Донецької та Луганської областей отримали навички з написання бізнес-планів, було підтримано 100 бізнесів і створено 323 нових робочих місця лише за 8 місяців.

Як повідомляв УНІАН, восени 2017 року уряд Польщі виділив 730 тисяч доларів на перший етап проекту розвитку підприємництва серед населення, постраждалого від військового конфлікту на сході України.