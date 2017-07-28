Польща виділить $500 тисяч на підприємництво на сході України

15:55, 28 липня 2017
Підприємництво
465 0

В рамках першого етапу проекту було підтримано 100 бізнесів і створено 323 нових робочих місць лише за 8 місяців.

Фото УНІАН

Уряд Польщі виділить 500 тисяч доларів у рамках другого етапу спільного з Програмою розвитку ООН та урядом України проекту розвитку підприємництва серед населення, яке постраждало від військових дій на сході України. Про це повідомила прес-служба Програми розвитку ООН в Україні.

Читайте такожУкраїнські міста беруть курс на підприємництво

Згідно з повідомленням, другий етап проект націлений на підтримку розвитку навичок ведення бізнесу, надання грантів на відкриття малих підприємств, надання консалтингових послуг малому та середньому бізнесу, а також просування підприємництва через цільову мотиваційну кампанію.

У прес-службі відзначили, що в рамках першого етапу проекту близько 200 переселенців та місцевих жителів Донецької та Луганської областей отримали навички з написання бізнес-планів, було підтримано 100 бізнесів і створено 323 нових робочих місця лише за 8 місяців.

Як повідомляв УНІАН, восени 2017 року уряд Польщі виділив 730 тисяч доларів на перший етап проекту розвитку підприємництва серед населення, постраждалого від військового конфлікту на сході України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #підприємництво Польща