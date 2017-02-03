Бізнес-омбудсмен: за рік наша допомога бізнесу у фінансовому вираженні становила 6 мільярдів

Існуючі в Україні з 2014 року Офіс і Рада бізнес-омбудсмена, покликані захищати інтереси ділових кіл в органах влади, в 2016 році провели 570 розслідувань за фактами скарг бізнесу, а економічний ефект від наданої допомоги підприємцям становить 6 млрд грн.

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Про це повідомив бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета на прес-конференції в Києві.

«Результати, які бізнес отримав від співпраці з Радою бізнес-омбудсмена в 2016 році, вселяють оптимізм. Лише у фінансовому вираженні наша допомога бізнесу становила 6 млрд грн, а за весь період нашої діяльності – більш як 8,7 млрд грн», - сказав Шемета.

Він повідомив, що в минулому році Рада в цілому отримала понад 800 скарг, і лідерами за кількістю звернень стали Київ, Київська Харківська, Одеська, Дніпропетровська та Львівська області. Найчастіше скаржилися представники малого і середнього бізнесу, зайняті переважно в торгівлі, сільському господарстві, і працівники ринку нерухомості.

Предметами скарг ставали дії податкових органів, силових структур, державних регуляторів і органів місцевого самоврядування.

Довідка УНІАН. Рада бізнес-омбудсмена – незалежний постійно діючий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України, започаткований з метою створення прозорих умов роботи державних та місцевих органів влади, державних і підконтрольних державі компаній, а також для запобігання корупції. Рада фінансується через мультидонорський рахунок ЄБРР, відкритий у 2014 році. Країни-донори – Велика Британія, Німеччина, Данія, Нідерланди, Польща, США, Фінляндія, Франція, Швеція, Швейцарія, Японія.