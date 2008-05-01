У Єгипті перекинувся автобус із туристами з Росії, України, Італії: 8 жертв

У Єгипті перекинувся й згорів автобус із туристами, повідомляє радіо «Свобода».

За попередніми даними, 8 людей загинули, не менше 20 дістали поранень. Постраждалих госпіталізовано, одній з жінок довелося ампутувати ногу.

Всього в салоні перебували близько 40 людей - із Росії, України, Канади та Італії.

Автобус слідував до Каїра з Шарм-эш-Шейха. На крутому повороті в нього лопнула покришка, після чого він перекинувся й загорівся.