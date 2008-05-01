У Єгипті перекинувся автобус із туристами з Росії, України, Італії: 8 жертв
10:00, 01 травня 2008Разное
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Одній з жінок довелося ампутувати ногу
У Єгипті перекинувся й згорів автобус із туристами, повідомляє радіо «Свобода».
За попередніми даними, 8 людей загинули, не менше 20 дістали поранень. Постраждалих госпіталізовано, одній з жінок довелося ампутувати ногу.
Всього в салоні перебували близько 40 людей - із Росії, України, Канади та Італії.
Автобус слідував до Каїра з Шарм-эш-Шейха. На крутому повороті в нього лопнула покришка, після чого він перекинувся й загорівся.
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