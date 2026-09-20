Пентагон хоче створити апарат для полювання на ворожі супутники, - ЗМІ

Раніше повідомлялося, що Китай і Росія вже, ймовірно, мають подібну зброю.

Космічні сили США шукають компанії, які зможуть створити супутники для швидкого зближення з іншими об’єктами на орбіті, їхнього огляду та потенційної взаємодії. Про це пише видання Defence Blog, посилаючись на Командування космічних систем США.

Йдеться про програму VICTUS, головна ідея якої полягає у швидкому виведенні готового космічного апарата на орбіту. На відміну від традиційних багаторічних програм розробки, супутник має перебувати в готовності на підприємстві виробника, а після відповідної команди – вирушити в космос упродовж лічених днів.

Базова вимога передбачає, що апарат зможе зберігатися в стані готовності до двох років, а після команди Пентагону має бути запущений не пізніше ніж через 14 днів. Водночас Космічні сили США розглядають і більш швидкі сценарії: для супутника з коротшим періодом готовності передбачений запуск за 36 годин, а в найвимогливішому варіанті – за 12 годин. Поки що ці терміни є додатковими цілями, а не обов’язковими умовами.

Відео дня

Після виходу на орбіту супутник має зближуватися з іншим об’єктом практично впритул, після чого змінювати орбіту та повторювати маневр із новою ціллю. Як розповідає автор публікації, йдеться про роботу на низьких і середніх орбітах, а також на високоеліптичних траєкторіях, якими супутники рухаються до геостаціонарної орбіти. При цьому апарат повинен мати достатній запас пального для понад десятка значних маневрів.

Окремою вимогою є універсальність конструкції. Військові хочуть, щоб платформа супутника не була прив’язана до обладнання одного виробника. Сенсори та корисні навантаження різних компаній мають встановлюватися на апарат за єдиним відкритим стандартом Handle 2.0. Це, за задумом відомства, дозволить уникнути залежності від одного постачальника протягом усього терміну дії програми.

Американські військові очікують від потенційних підрядників інформацію про їхні допуски до секретних даних, виробничі потужності та попередній досвід запусків. Компанії повинні підтвердити наявність відповідного досвіду польотів із січня 2021 року.

Як наголошує Defence Blog, це поки лише етап вивчення ринку, а не оголошення майбутнього контракту. Космічні сили США ще не визначили бюджет програми й не гарантують проведення наступного конкурсу. Перші супутники планують отримати у 2029 фінансовому році, однак ця дата залежатиме від подальшого плану закупівель.

Зброя в космосі

Як писав УНІАН, Російська Федерація активно розвиває протисупутникові можливості, зокрема планує розмістити на орбіті ядерну зброю, яка в разі підриву здатна вивести з ладу до 80% супутників на низькій навколоземній орбіті та спричинити глобальний хаос у комунікаціях і навігації.

Москва також інвестує в інші види протикосмічної зброї, включаючи супутники-інспектори, які можуть переслідувати та атакувати апарати інших країн.

Китай також нарощує свій військовий потенціал у космосі "приголомшливими" темпами, створюючи різні категорії космічної зброї, включаючи супутники з гаками для витягування інших апаратів з орбіти та кінетичні засоби ураження.

Вас також можуть зацікавити новини: