Росія пообіцяла ще жорстокіше бомбити Київ після удару по Москві

У Міністерстві оборони країни-агресора переконані, що сьогодні в РФ відбулися "демократичні вибори", які Україна нібито намагалася зірвати.

Росія спробує посилити свої варварські удари по Україні як "відповідь" на українську атаку на НПЗ у Москві в ніч на 20 вересня. Відповідну заяву опублікувало Міністерство оборони РФ.

У відомстві, зокрема, стверджують, що минулої ночі українська армія "зробила спробу" атакувати територію РФ крилатими ракетами "Фламінго" та дронами "з метою зриву демократичного волевиявлення громадян" на виборах до Держдуми.

У Міноборони РФ стверджують, що збили 8 ракет і 1951 безпілотник (раніше аналітики звинувачували Міноборони РФ у завищенні кількості збитих дронів для покращення своєї звітності - УНІАН). При цьому також стверджується, що "спроба масованої атаки на Москву провалилася" і "своїх цілей противник не досяг". Що ж тоді спричинило масштабну пожежу на Московському НПЗ, російські військові промовчали.

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"У відповідь на атаки київського режиму по цивільних об’єктах на території Росії Збройні Сили Російської Федерації продовжать і посилять удари високоточною зброєю по військових об’єктах у Києві", – йдеться в повідомленні.

Український удар по Москві

Як писав УНІАН, минулої ночі дрони прорвали російську ППО та спричинили пожежі на московському НПЗ у Капотні, де загорілася установка первинної переробки нафти. Також зафіксовано пожежу в логістичному технопарку "Соф’їно". Крім того, постраждала ТЕЦ-22 у Дзержинському, яка забезпечує енергією південний схід Москви та сам НПЗ.

Факт атак на Москву підтвердив мер російської столиці Сергій Собянін. За його словами, зокрема, було уражено саме той НПЗ у Капотні.

Масована атака дронів також паралізувала аеропорти Москви. Було скасовано сотні рейсів.

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