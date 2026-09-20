Балтійське море підніматиметься до кінця століття: NASA показало наслідки

У найгіршому випадку очікується підйом рівня води на понад метр.

Рівень Балтійського моря буде систематично зростати протягом усього XXI століття. Експерти Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату (МГЕЗК) та Польської академії наук прогнозують, що на польське узбережжя в найближчі десятиліття чекають серйозні зміни – від посилених штормових нагонів до ризику постійних підтоплень у Жулавах чи Гданську, і навіть відрізання Гельського півострова.

NASA опублікувала карту із симуляцією того, як підніматиметься рівень Балтійського моря. Насамперед варто пояснити, що, незважаючи на довгострокову тенденцію до зростання, вода в Балтійському морі схильна до сильних погодних коливань – наприклад, на початку 2026 року було зафіксовано рекордне зниження рівня моря (на 67 см нижче норми), спричинене сильними вітрами, пише Trojmiasto.

Однак це не суперечить загальній тенденції підйому рівня води в масштабі десятиліть. Рівень Балтійського моря зростає зі швидкістю близько 5,8 мм на рік, і, згідно з прогнозами вчених, у найближчі кілька десятиліть мешканцям Помор’я доведеться зіткнутися з дедалі серйознішими наслідками зміни клімату.

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Доповіді Міжурядової групи експертів із зміни клімату (МГЕЗК) та групи з питань кліматичної кризи при Польській академії наук однозначно вказують: рівень води в Балтиці не перестане зростати до кінця століття.

На скільки підніметься рівень Балтійського моря

У глобальному масштабі МГЕЗК прогнозує, що до 2100 року рівень морів і океанів підніметься на 0,28–1,01 метра. Кінцевий результат залежить насамперед від того, наскільки швидко й у якій мірі вдасться скоротити викиди парникових газів.

Для польської ділянки балтійського узбережжя прогнози вказують на відносне підвищення рівня моря в межах від 0,3 до 0,7 метра до кінця XXI століття. За найпесимістичнішим сценарієм, що передбачає збереження високих викидів, вода може піднятися більш ніж на метр.

Загроза для Гданська та Жулав

Експерти Польської академії наук звертають увагу на інший небезпечний аспект: різке зростання частоти та сили небезпечних штормових нагонів. Ці явища призведуть до того, що до кінця поточного століття історичний центр Гданська та найнижче розташовані райони міста можуть зіткнутися з регулярними підтопленнями.

Найбільш вразливою територією на карті Польщі залишаються Жулави Вісланські. Значна частина цього регіону – депресійні землі, місцями розташовані навіть на 2 метри нижче рівня моря.

У найгіршому варіанті прогнозів низинна смуга, що простягається від Гданська до Ельблонга, може бути затоплена назавжди.

Осідання ґрунту та загроза для Хеля

Особливий виклик чекає й на регіон Гданської затоки. Тут ситуацію ускладнює явище просідання ґрунту, яке в поєднанні з підвищенням рівня води додатково посилює ризик затоплення та ускладнює відведення вод.

Тривожні прогнози стосуються й Гельської коси, а також популярних туристичних курортів. Поєднання вищого рівня моря з сильнішими штормами загрожує розривом вузької смуги суші та відрізанням Гельського півострова від материка.

Паралельно прогресуватиме ерозія прибережних скель та руйнування туристичної й берегової інфраструктури.

Як може підніматися рівень Балтійського моря – симуляція NASA

На спеціальних картах, опублікованих NASA, можна простежити симуляцію того, як рівень Балтійського моря вплине, серед іншого, на Польщу.

Цікаво, що можна перевірити не лише прогнозовані сценарії, а й ті, що належать до категорії "наукової фантастики" – коли рівень Балтійського моря піднімається на 60 метрів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Антарктида несподівано почала накопичувати лід.

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