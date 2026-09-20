Росіяни зайняли смугу до 4 км уздовж кордону: Трегубов розповів про ситуацію

Росіяни намагалися цю смугу розширити, але їм це не вдалося.

У Сумській області, вздовж українського кордону російські окупанти зайняли смугу глибиною до 4 км. Про це в етері телемарафону розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"Окремо в нас ще є трішки Сумщини – це наша частина Північно-Слобожанського напрямку. І там ситуація достатньо стабільна. Там росіяни зайняли смугу вздовж українського кордону. Вона не глибока, від 2 до 4 кілометрів", - деталізував речник.

За його словами, росіяни намагалися цю смугу розширити, але їм це не вдалося.

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"Розширити її не виходить, але погано, що вони якраз вздовж кордону таку смугу "накреслили"", – зазначив Трегубов.

Також він розповів, що на Великобурлуцькому напрямку росіяни активізувалися і почали тиснути на українських захисників.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни дещо вичерпали наступальний потенціал, але все одно не полишають спроб просуватися на південь.

"Вони трішки вичерпали свій наступальний потенціал наприкінці літа. І там дуже весела "шизофренія" з невідповідністю їхніх заяв їхнім реальним здобуткам на землі", - сказав військовий.

Війна в Україні: новини

Нагадаємо, згідно з новим звітом аналітиків Інституту вивчення війни, Сили оборони змогли покращити свої позиції на полі бою в Донецькій та Харківській областях та успішно зірвали низку нових наступальних операцій російських загарбників.

Зокрема, що 14 та 15 вересня російські війська продовжували наступальні операції на Куп'янському та Боровому напрямках. Однак не просувалися вперед через контратаку ЗСУ. За даними джерела, пов'язаного із Західним угрупованням військ РФ, 15 вересня Сили оборони атакували російські виступи на північ і південний схід від Куп'янська.

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