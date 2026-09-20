Зеленський поговорив з Трампом телефоном: подробиці

Найближчими днями український президент полетить до США.

Президенти України та США зустрінуться в Нью-Йорку, де наступного тижня стартує осіння сесія Генасамблеї ООН. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Телеграм за підсумками телефонної розмови з Дональдом Трампом.

"Щойно говорили з Президентом Трампом. Важлива розмова, і багато речей встигли обговорити. Домовились про зустріч в Нью-Йорку, і ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є", - написав він.

Зеленський зазначив, що під час візиту до Києва американських спецпредставників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера "ми добре пройшлися по суттєвих деталях".

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"Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей", - додав глава української держави.

США і війна в Україні

Як писав УНІАН, днями у США остаточно ухвалили закон про "пекельні санкції" проти Росії, а Трамп його підписав. Документ передбачає санкції проти російського керівництва, олігархів, банківського та енергетичного секторів, а також покупців російських енергоносіїв.

Раніше сьогодні в Москві заявили, що Росія готується до нової зустрічі з командою президента США Дональда Трампа. Основною метою переговорів названо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах. Зустріч має відбутися найближчими тижнями.

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