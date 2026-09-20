'Бук-М3' та 'Небо-У': Генштаб розкрив результати свіжих ударів по російських цілях

Також було уражено пункт управління БпЛА росіян.

Сили оборони 19 та 20 вересня уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, неподалік населеного пункту Українка у Запорізькій області було уражено російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3". А в районі Балки на Донеччині зафіксовано ураження російської РЛС "Небо-У".

Крім того, за даними Генштабу, українські захисники уразили місце виробництва БпЛА в районі Сіверськодонецька Луганської області. А на Донеччині Сили оборони уразили командно-спостережний пункт в районі населеного пункту Зоряне та пункт управління БпЛА російських загарбників в районі Старомихайлівки.

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Удари по російських цілях: інші важливі новини

Нагадаємо, в ніч на 20 вересня українські захисники завдали ударів по території РФ. Серед цілей, зокрема, був нафтопереробний завод у Капотині під Москвою, а також логістичний технопарк "Соф'їно". Внаслідок атаки на НПЗ зафіксовано масштабну пожежу.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що для цієї атаки Сили оборони застосували низку засобів ураження, серед яких, зокрема, був "Pelican". Президент не розкрив деталей використання саме цього засобу. Однак саме таку назву має однойменна балістична ракета FP-7, про офіційне використання якої раніше публічно не повідомляли.

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