Україна вперше атакувала Росію балістичною ракетою: Зеленський розкрив деталі

Він також закликав до деескалації війни.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку Сил оборони по обʼєктах у Московському регіоні. Про це йдеться у його Telegram.

За його словами, цілями ударів стали одне з ключових підприємств нафтової промисловості РФ, а також обʼєкта логістики російських загарбників. Президент зазначив, що операцію виконували військові СБУ разом із СБС, ССО, ГУР і СЗР. Для операції було застосовано такі засоби ураження, як FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", "Vendetta", "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень", "Pelican".

Додамо, що це перший офіційний випадок застосування балістичної ракети "Pelican", відомої, як FP-7.

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"Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину… Було також застосовано санкції по підприємству у Воронезькому регіоні. Москва повинна не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир. Є на столі кроки для деескалації: в енергетиці, продовольчій безпеці. Потрібна політична воля. Дякую всім, хто посилює українську далекобійність. Вдячний кожному, хто доповнює наші далекобійні відповіді відповідями санкційними", – наголосив президент.

Удари по Москві: що відомо

Нагадаємо, за даними моніторингових каналів, ціллю атаки Сил оборони стали нафтопереробний завод у Капотині, а також логістичний технопарк "Соф'їно". Внаслідок атаки на території НПЗ зафіксовано масштабну пожежу. Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що в результаті атаки двоє людей загинуло, ще шестеро отримали поранення.

Зазначимо, що це не перший випадок удару Сил оборони по НПЗ в Капотині. Цей обʼєкт вже атакували Сили оборони 16 та 18 червня. Під час першої атаки була пошкоджена установка первинної переробки, на яку припадало близько 53% потужності підприємства.

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