Плетенчук заявив про новий етап застосування 'Калібрів' Чорноморським флотом РФ

Уже четвертий місяць поспіль Росія запускає крилаті ракети морського базування безпосередньо з гавані.

Чорноморський флот РФ четвертий місяць поспіль запускає крилаті ракети морського базування безпосередньо з гавані, де він базується. Таким чином, можна констатувати новий етап застосування цієї зброї противника.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, поки що тенденція така: кораблі ЧФ РФ не наважується взагалі виходити в море.

"Протягом усього літа, тепер вже минулого літа 2026 року, жодного виходу з пунктів базування російських бойових кораблів не відбулося. І станом на зараз, це вже четвертий місяць, коли вони не виводять кораблі в море і навіть застосування, які були поодинокі, а це від одного до трьох разів на місяць, - відбувалися безпосередньо з гавані. Тобто можна констатувати такий новий етап, сподіваюся, що лише зменшення активності ми з вами зможемо спостерігати з боку Чорноморського флоту", - сказав Плетенчук.

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Він додав, що наразі у Новоросійську залишається у строю щонайменше дві субмарини типу "Варшав’янка" та два надводні кораблі проєкту "Буян-М" - малі ракетні кораблі. Таким чином, зазначив речник, максимальний сумарний залп може становити близько 30 "Калібрів".

Хоча, за інформацією Плетенчука, практика свідчить: зазвичай окупанти використовували одночасно не більше ніж два носії крилатих ракет морського базування.

"Мабуть, були якісь винятки, але це були винятки. І всі ті технічні параметри, які закладені були в ті самі підводні човни, жодного разу не були реалізовані. Ну, і загалом, як ви бачите, активність якраз підводних човнів фактично зведена нанівець. Для того, щоб їх застосувати, все ж таки треба вийти в море", - зазначив Плетенчук.

Він пояснив, що застосування "Калібрів" із субмарин можливе з підводного положення. Удари, які окупанти завдавали по Україні влітку з гавані Новоросійська, відбувалися з морських надводних ракетоносіїв.

РФ запускає "Калібри" просто з гавані

Нагадаємо, 1 вересня під час масованої комбінованої атаки по Україні росіяни знову застосували крилаті ракети морського базування типу "Калібр" просто з гавані Новоросійська (РФ). Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що минулого місяця було одне застосування таких ракет, у позаминулому – три. Усі ці удари об’єднує одна важлива деталь: вони відбуваються безпосередньо з пункту базування, з Новоросійська. За словами Плетенчука, робити пуски у пункті базування небезпечно, насамперед, через те, що може бути нештатне спрацювання.

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