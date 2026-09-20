Найкращу піцерію світу обрали не в Італії: переможець починав із фургона

Міжнародні експерти оприлюднили рейтинг найкращих закладів.

Головний кубок престижного світового рейтингу сенсаційно поїхав з Італії до іншої європейської країни, залишивши неаполітанських кухарів позаду. Про це повідомляє видання Libertatea з посиланням на офіційні результати премії 50 Top Pizza.

Свято проходило в самому Неаполі, але тріумфатором став Лондон. Найкращою у світі визнали піцерію Napoli on the Road, яку створив майстер Мікеле Паскарелла.

Історія цього бізнесу почалося ще десять років тому зі звичайного триколісного мотофургона, з якого продавали піцу на місцевих фермерських ярмарках. Зараз це вже мережа затишних закладів у найкращих районах британської столиці.

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Сам Паскарелла 2023 року отримав звання найкращого піцайоло планети. Його заклад останні три роки очолював європейський топ, а тепер піднявся на вершину світового.

Друге місце віддали торішньому чемпіону, закладу Una Pizza Napoletana з Нью-Йорка. Там шеф Ентоні Манджієрі сам катає кожну кульку тіста та випікає коржі на печі. Працює він тільки три дні на тиждень, меню крихітне, а вільні місця люди розбирають за пару хвилин.

Італія хоч і втратила головний приз, за кількістю закладів усе одно попереду. Зі 100 відзначених піцерій із 36 країн 31 розташована в Італії. На другому місці США з 22 закладами. Серед міст лідирує Нью-Йорк із сімома піцеріями в списку, за ним ідуть Неаполь (шість) та Сан-Паулу (п'ять).

У першу десятку світового топу також потрапили міланський Confine, I Masanielli з Казерти, Seu Pizza Illuminati з Рима, каліфорнійські Pizzeria Sei та Tony's Pizza Napoletana, а ще піцерії з Бразилії, Японії та Іспанії.

На церемонії вручили й окремі відзнаки:

Піцайоло року став Деніел Семрані із сіднейського ресторану Gigi's.

"Піцою року" назвали Pomodori із сан-паулуського QT Pizza Bar.

Ще одну нагороду отримав Лондон: заклад 50 Kalò визнали найкращим за смажену піцу.

Найкращі ресторан світу

За версією Tripadvisor, першість дісталася аргентинському Fogón Asado з Буенос-Айреса, де стейки асадо готують на відкритому вогні просто на очах у гостей. При цьому тих, хто бажає скуштувати стейки в цьому закладі, попереджають, що кількість місць там обмежена, тому рекомендується бронювати столики заздалегідь.

Друге місце посів сінгапурський KOMA Singapore, а третє – The Rhythms Restaurant із в'єтнамського Ханоя.

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