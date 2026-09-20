Раніше Трамп критикував Китай, а тепер він розстеляє червону доріжку для Сі Цзіньпіна, – AP

Спроба Трампа чинити тарифний тиск на Китай зазнала невдачі.

Коли президент США Дональд Трамп вперше балотувався на посаду, він називав Китай загрозою для американської економіки, заявляючи, що той спустошив заводи Америки та підірвав середній клас.

Ці різкі заяви допомогли Трампу потрапити до Білого дому десять років тому, але відтоді він дедалі частіше висловлюється у схвальних тонах про президента Китаю Сі Цзіньпіна – геополітичному супернику, якого Трамп вшанує наступного тижня державною вечерею, пише The Associated Press.

"Він чудовий джентльмен, ми чудово ладнаємо. У нас дуже добрі торговельні відносини, і, знаєте, вони – конкуренти й усе таке, але у нас дуже добрі стосунки з президентом Сі", – заявив Трамп цього місяця. З одного питання за іншим республіканський президент йшов на поступки Сі, зазначають журналісти.

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Наприклад, Трамп відмахнувся від повідомлень про те, що Китай надав Ірану супутникові знімки, заявивши: "Я думаю, він поводився розсудливо". Раніше звинувативши Пекін у отриманні доступу до файлів виборців США у 2020 році, Трамп дав зрозуміти, що не поспішає з відповідними заходами: "Гадаю, Китай сьогодні, можливо, трохи інший, ніж був тоді".

Великодушність Трампа проявляється на тлі того, що Китай і Сполучені Штати змагаються за глобальне лідерство, а деякі традиційні союзники Америки переглядають свої стратегії, пишуть ЗМІ.

Китай розширив своє домінування у виробництві та просунувся в нових технологіях, таких як штучний інтелект та електромобілі, що створює ризики для економік США, Німеччини, Італії, Франції, Південної Кореї та Японії, серед інших.

Трамп намагався протистояти Китаю за допомогою мит, але це мало зворотний ефект

Не зумівши змінити поведінку Китаю, Трамп вдався до гостинності.

Він відвідав Пекін у травні, і обидва лідери можуть зустрітися ще двічі цього року на міжнародних самітах. Трамп підготував вертолітний майданчик на південній галявині Білого дому перед прибуттям Сі та поскаржився, що його бальний зал не буде готовий до прийому китайського лідера.

Трамп наполягав на тому, що США впевнено випереджають Китай, але його минулорічні спроби протистояти Китаю за допомогою зростаючого набору мит дали зворотний ефект. Китай утримує відносну монополію на рідкоземельні метали, що використовуються в електроніці, і скористався цим, щоб змусити Трампа укласти торгове перемир’я.

"Трамп кардинально змінив свій підхід до Китаю, тому що його перша спроба застосувати надвисокі мита та експортні обмеження виявилася невдалою, – заявив Майкл Ковріг, старший радник International Crisis Group, колишній канадський дипломат, затриманий Китаєм під час першого терміну Трампа. – Сі та Трамп вступили в змагання за важелі впливу, і Сі вийшов переможцем".

Тим часом Трамп значною мірою підірвав економічні та оборонні альянси, які раніше могли чинити тиск на Китай, заявив Ковріг.

Трамп висміював президента Франції Еммануеля Макрона у своїх виступах. Він то зближувався, то віддалявся від НАТО після того, як кілька її членів не повністю підтримали його рішення розпочати війну з Іраном. Трамп розпочав потенційно жорстку торговельну війну з Канадою – давнім союзником, якого він висміював, називаючи його "51-м американським штатом".

"Він реалізує за Сі його тактику "клина" і, заодно, допомагає Сі розповідати історію про Китай як про більш стабільну й відповідальну державу, – зазначив Ковріг. – Це спричинило хвилю візитів західних лідерів до Пекіна, які прагнуть стабілізувати та покращити свої відносини з Сі, щоб більше зосередитися на вирішенні проблем, які створює їм Трамп".

Відносини Трампа з Сі привели до деяких символічних перемог

Трамп може вказати на деякі символічні перемоги, здобуті завдяки приємним стосункам із Сі, йдеться в матеріалі. Поки Сі тричі зустрічався на полях міжнародних самітів із президентом-демократом Джо Байденом, Трамп здійснить кілька взаємних державних візитів – ознака того, що лідери двох найбільших економік світу почуваються комфортно, спілкуючись один з одним.

Торговельний дисбаланс із Китаєм у товарах знизився порівняно з тим самим періодом 2025 року, згідно з даними Бюро перепису населення, хоча адміністрація зазначила, що Китай, судячи з усього, направляє більше товарів через інші країни, такі як В’єтнам, щоб мінімізувати мита.

Триваючі мита Трампа щодо Китаю не стримали його виробничий сектор. Китай знайшов нові ринки та витіснив конкуренцію з боку інших індустріальних країн. Китай експортує більше своїх товарів у решту світу, досягнувши світового торговельного профіциту в 1,2 трильйона доларів минулого року, оскільки його недорогі електромобілі підривають автомобільні сектори Німеччини, Японії та Південної Кореї.

Незрозуміло, чи матиме візит до США політичний "результат"

І Китай, і США використовують своє торгове перемир’я для зміцнення своїх позицій. Китай нарощує свої військові та штучного інтелекту (ШІ) можливості, незважаючи на обмежений доступ до передових комп’ютерних чіпів. Адміністрація Трампа прагнула налагодити партнерства для розвитку видобутку рідкоземельних металів.

Трамп також робить ставку на те, що Америка на повну потужність розвиватиме ШІ, незважаючи на опір виборців щодо дата-центрів та нещодавні тривожні попередження про безпеку від провідних компаній у сфері ШІ.

Цього тижня він написав, що всі, хто гальмує розвиток ШІ, допомагають Китаю, бо ця технологія стане "найбільшим двигуном економічного розвитку в історії – більшим, ніж нафта, золото, алмази чи навіть інтернет".

Але Китай також звинувачували в тому, що його компанії, які займаються ШІ, навчають свої моделі на американських моделях, що становить проблему для Трампа й економіки, якщо ШІ – це ключ до глобального домінування.

Державні візити супроводжуються політичними або торговельними "результатами"

Поки що незрозуміло, що принесе візит у четвер, і, можливо, головним результатом стануть самі відносини, а не чіткі та вимірювані цілі, заявив Еван Медейрос, професор Джорджтаунського університету.

Це означає, що США можуть не позиціонувати себе для конкуренції з Китаєм так, як слід було б, зазначив Медейрос, колишній директор Ради національної безпеки з питань Китаю за адміністрації Обами.

"У нас є цей своєрідний президент, який вірить в особисті стосунки і просто хоче ладити з Сі Цзіньпіном заради видимості добрих відносин з ним, – підкреслив Медейрос. – Проблема в тому, що цей своєрідний підхід припадає саме на той час, коли нам дійсно потрібно посилювати всі аспекти нашої конкуренції".

Раніше УНІАН повідомляв, що в Китаї обурилися новими санкціями США проти Росії.

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