Названо найкраще місто світу для життя: вся перша десятка - у Європі

До рейтингу також увійшли й українські міста, але вони пасуть задніх.

Визначено найкраще місто для життя. Примітно, що вся перша десятка рейтингу – це європейські міста.

За даними Numbeo, у списку з 303 міст саме нідерландські лідирують за рівнем життя. Зокрема, рейтинг очолила Гаага з 227,7 балами, за нею йдуть Ейндговен (2 місце), Роттердам (3 місце) та Утрехт (4 місце). Гронінген (8 місце) та Амстердам (9 місце) також увійшли до першої десятки.

Таким чином, 6 місць у першій десятці посідають голландські міста.

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На 5-му, 6-му та 7-му місцях розташувалися Гент (Бельгія), Люксембург і Штутгарт (Німеччина).

За ними на 11-му місці – Відень із 205 балами.

У рейтингу є й українські міста. Так, 218-е місце посів Львів із 139 балами; 240-е місце – Харків. Це місто набрало в рейтингу 126 балів. 253-тє місце посів Київ із 122 балами. Одеса посіла 265-те місце, а Дніпро – 269-те.

У рейтингу є й столиця РФ – Москва, яка посіла 244-те місце.

У кінці списку знаходяться Лагос, Дакка та Маніла.

Експерти оцінювали міста за 8 критеріями, серед яких:

купівельна спроможність;

безпека;

охорона здоров’я;

вартість життя;

ціни на житло відносно доходу;

час у дорозі до роботи;

забруднення навколишнього середовища та клімат.

Аналітики пояснили, що перше місце Гааги зумовлене кількома сприятливими факторами, а саме: високою купівельною спроможністю, високим рівнем безпеки та охорони здоров’я, низьким рівнем забруднення та часом у дорозі до роботи близько 20 хвилин.

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