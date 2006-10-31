Глобальне потепління загрожуватиме життю кожного двадцятого

Витрати у світі на запобігання глобальному потеплінню сягнули 350 мільярдів доларів. Однак і цього недостатньо. Так вважає прем`єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

Його адміністрація підготувала доповідь на семистах сторінках щодо негативів глобального потепління. Це найґрунтовніше дослідження в цій царині, яке висвітлює зокрема й економічні наслідки кліматичних змін.

Попри грандіозні цифри витрат держав світу на боротьбу із глобальним потеплінням - ці суми замалі. Переконують британські науковці та економісти, які розробляли для офісу на Даунінг-стріт ґрунтовне дослідження. Якщо нині терміново не вжити заходів - вже за 20 років на ліквідацію наслідків потепління доведеться витрачати трильйони доларів. Тож збитки від глобального потепління можуть стати більшими, ніж втрати від Першої та Другої світових воєн.

Тоні Блер, прем`єр-міністр Великої Британії зазначає: "Це найважливіша доповідь, яка публікувалася цими роками - впродовж роботи мого кабінету. Кожен може пересвідчитися: грошей на боротьбу із цим явищем критично не вистачає. Завдяки цій доповіді ми об`єднали прогнози науковців та економістів. Вони єдині в тому, що нашій планеті загрожують катастрофи, якщо не вдатися до кардинальних заходів вже зараз."

Офіс британського прем`єра замовив доповідь колишньому економісту Світового Банку Ніколасу Стерну. Економіст відомий своєю неупередженістю і фаховістю, тож його висновки змусили британських міністрів похвилюватися. Стерн погоджується із багатьма вченими і прогнозує -Великий потоп, масовий голод, міграцію, зникнення цілих видів тварин. У разі збільшення середньостатистичної річної температури на три градуси за Цельсієм - вічні сніги почнуть танути, рівень моря - підвищуватися. Це загрожуватиме життю кожного двадцятого мешканця планети.

Гордон Браун, міністр фінансів говорить: "Наша пропозиція - впровадити новий збір у Європі. Збільшити видатки на екологію на третину до 2020 року і на 60 відсотків - до дві тисячі п`ятдесятого. До того ж ми пропонуємо впровадити спеціальні збори щодо боротьби із екологічними наслідками серед підприємств багатьох секторів - навіть тих, які раніше ці податки не сплачували."

Лондон уже готується переконувати союзників з Вашингтона долучитися до Кіотського протоколу щодо зменшення викидів оксиду вуглецю - саме його концентрація в повітрі й породжує парниковий ефект. Велика Британія не проти очолити й боротьбу з потеплінням - адже це насамперед вигідно самим британцям. За прогнозами науковців, в разі танення вічних снігів - частина британських теренів опиниться під водою.

5 канал