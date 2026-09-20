'Панцир' стояв за 500 метрів: дрони підпалили склади та НПЗ на очах у російської ППО

Судячи з відео- та фотоматеріалів, які є в мережі, на НПЗ, як мінімум, кілька осередків загоряння.

Одне з влучень у московський нафтопереробний завод у Капотні в Підмосков'ї, ймовірно, сталося внаслідок дії російського зенітного ракетно-гарматного комплексу (ЗРПК) наземного базування "Панцир".

Про це повідомив канал ASTRA. Присутність ЗРПК "Панцир" у Підмосков’ї підтвердив і моніторинговий канал Exilenova+. "Російський ЗРПК "Панцир" у Підмосков’ї на тлі палаючих складів. Аналогів немає – відпрацював штатно", – йдеться в повідомленні.

Судячи з відео- та фотоматеріалів, які є в мережі, на НПЗ, як мінімум, кілька осередків загоряння. Аналітики пишуть, що, зокрема, загорілася установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Відео дня

Зазначимо, що московський НПЗ – це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність переробки становить 11 млн тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% паливного ринку Москви та 70% потреб Московської області в бензині й авіакеросині.

За даними моніторингових каналів, ЗРПК "Панцир" знаходився всього в 500 м від логістичного технопарку "Соф’їно", який складається з 6 корпусів загальною площею 290 тис. кв. м.

На ньому також зафіксовано найбільшу пожежу.

До того ж стало відомо про ще один об’єкт, уражений дронами. Йдеться про ТЕЦ-22 у Дзержинську Московської області. Як випливає з OSINT-аналізу ASTRA, об’єкт розташований приблизно за 2 км від НПЗ у Капотні.

При цьому влада не повідомляла про атаку на ТЕЦ-22.

ТЕЦ-22 ім. Н. Серебряникова – велика теплоелектроцентраль "Мосенерго". Станція потужністю 1 375 МВт забезпечує електроенергією та теплом південний схід Москви, Дзержинський та частину Люберецького округу, а також постачає технологічну пару московському НПЗ.

Удари по Росії

У ніч на 20 вересня українські дрони завдали масованого удару по Москві та області. Місцева влада повідомляла навіть про двох загиблих і 6 поранених.

Примітно, що українські дрони вже навідувалися до московського НПЗ. Це було в червні. У мережі навіть з’явилися численні меми з кришкою, відірваною від нафтового резервуара.

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