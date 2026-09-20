Сили оборони звільнили одразу два населені пункти під Лиманом, - DeepState

Також українські захисники просунулися неподалік одного зі звільнених населених пунктів.

Українські захисники мали нові просування на Лиманському напрямку. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Зазначається, що Сили оборони звільнили населені пункти Шандриголове та Дерилове в Донецькій області. Крім того, українські сили просунулися далі на схід від звільненого Шандриголового. Зазначимо, що згідно з мапою, загальна площа звільненої української землі на цьому напрямку вже складає 43,5 квадратних кілометрів.

Ситуація на фронті: інші важливі новини

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомляли також про звільнення населеного пункту Середнє на цьому напрямку. Крім того, експерти відзначали, що українським військам вдалося зупинити наступ РФ в районі Шандриголового.

Відео дня

Тим часом заступник командира Третього армійського корпусу Петро Горбатенко, чиї війська наразі тримають цей напрямок фронту, раніше зазначав, що ЗСУ продовжують наступ в районі Лиману. Він повідомляв, що українські підрозділи проводять наступальні дії в межах операції "Вівальді" та звільняють нові населені пункти.

"Противник на даному відтинку є розбитий, дезорганізований, намагається перекидати туди для закриття прориву свої підрозділи спеціального призначення. Просто так само перемелюючи їх на м'ясо, не досягаючи жодного успіху. Російські генерали намагаються прикрити свою брехню, свій провал за рахунок людських життів", – описував він ситуацію на цьому напрямку.

Додамо, що раніше українські захисники провели ще одну операцію на межі Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. Силам оборони тоді вдалося звільнити 26 населених пунктів на Олександрівському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: