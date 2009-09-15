Прокуратура закрила кримінальну справу про розбещення студентки

Столична прокуратура закрила кримінальну справу, порушену міліцією за фактом розбещення неповнолітньої радником Київського міського голови Казбеком БЕКТУРСУНОВИМ у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Про це УНІАН повідомив прокурор м. Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

«Ми погодилися з висновками міліції… Крім того, вона (заявниця – УНІАН) відмовилася від своєї заяви, тому справу закрито у зв’язку з відсутню складу злочину», - сказав Є.БЛАЖІВСЬКИЙ.

Водночас, він поінформував, що на даний час кримінальну справу, порушену за фактом вимагання 250 тис. дол. від К.БЕКТУРСУНОВА за нерозголошення подробиць інтимного життя, передано до суду.

Як повідомляв УНІАН, взимку міліція затримала головного редактора українського інтернет-видання "Громадська прокуратура України", який спільно зі студенткою одного з київських вузів вимагав від К.БЕКТУРСУНОВА 250 тис. доларів за нерозголошення в ЗМІ подробиць його інтимного життя. Студентка заявляла, що К.БЕКТУРСУНОВ примушував її до інтимного життя у віці 14 років.

В результаті, окрім справи щодо вимагання, міліцією було порушено і кримінальну справу щодо радника мера столиці - за розбещення неповнолітньої і статеві зв`язки з особою, яка не досягла статевої зрілості.