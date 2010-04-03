"Артек" обрали для дитячого пісенного конкурсу

Віце-прем’єр-міністр з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ 6 квітня здійснить робочу поїздку до Автономної Республіки Крим.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра.

Програмою поїздки передбачено підписання Меморандуму між урядом України, Радою міністрів АРК і фестивалем "Нова хвиля Junior".

Йдеться про організацію на території МДЦ "Артек" міжнародного конкурсу дитячих виконавців під назвою "Нова хвиля Junior" на зразок дорослого міжнародного пісенного конкурсу "Нова хвиля", який відбувається щорічно у липні в Юрмалі (Латвія).

Меморандум від уряду підпише Б.КОЛЕСНІКОВ, а з боку Ради міністрів АРК її голова Василь ДЖАРТИ. Підписання відбуватиметься за участі композитора Ігоря КРУТОГО.

Крім цього, програмою поїздки Б.КОЛЕСНІКОВА передбачено зустріч з представниками готельного і туристичного бізнесу Криму. Зустріч буде спрямовано на пожвавлення діяльності цього сектора, сприяння збільшенню туристичних потоків до Криму та його популяризації як важливого туристичного напрямку на міжнародному рівні.