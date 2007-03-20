Нью-йоркський університет одержав гудзики від костюма Леніна

Комуністична партія США передала до Нью-йоркського університету свою колекцію історичних документів і фотографій. Як повідомляє The News York Times, в колекції є документи, які ніколи не були представлені публіці. Зокрема, це папери, що стосуються долі знаменитого активіста робочого руху Джо Хілла, розстріляного 1915 року.

В архіві також містяться директиви з Москви, гудзики від костюма Володимира Леніна, інструкції членам компартії, особисті листи її членів, секретні коди.

Газета.ру