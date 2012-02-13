Єгипет просить палестинців повернути 1400 крадених автівок

Єгипетський філіал Інтерполу звернувся до колег із сектору Газа з проханням допомогти у виявленні і поверненні законним власникам близько 1400 одиниць автотранспортних засобів.

Про це повідомляє офіційне агентство MENA, передає РІА «Новости».

З моменту початку народного повстання в Єгипті в січні 2011 року, що супроводжувалося обвалом у системі безпеки, злочинці викрали понад 11 тис. автомашин. Багато автомобілів, за інформацією поліції, були потім нелегально переправлені або розібрані на запчастини і продані в сусідній з Єгиптом сектор Газа.

За інформацією єгипетського філіалу Інтерполу, щонайменше 1400 викрадених у різний час в Єгипті автомашин потрапили у сектор Газа. У палестинському бюро Інтерполу в секторі Газа сьогодні цю інформацію спростували і заявили, що влада анклаву вжила найжорсткіших заходів контролю за автомобілями, що ввозилися на територію сектору з Єгипту.

«Ми ретельно перевіряємо всі автомашини, що ввозяться в сектор Газа. При появі підозри на те, що машина крадена, ми негайно запрошуємо підтвердження в єгипетських властей, а потім повертаємо крадений транспортний засіб», – заявив представник Інтерполу в секторі Газа Махер ар-РАМЛІ. Він також додав, що жителів сектору Газа попереджають про те, що купівля краденого автомобіля тягне за собою кримінальну відповідальність не лише продавця, а й покупця. Крім того, покупець неминуче позбудеться цього транспортного засобу.

При цьому в секторі Газа не відмовляються співпрацювати з єгипетською поліцією і обіцяють перевірити інформацію про кожну машину з переданого в палестинський Інтерпол довгого списку.

На тлі народних акцій протесту, масових безпорядків і економічного занепаду стався обвал у системі безпеки Єгипту. Практично все керівництво колишнього МВС після повстання потрапило під арешт, з органів звільнилися тисячі офіцерів, зазначає інформагентство.