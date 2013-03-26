Київ вже стоїть: місто паралізували десятибальні пробки

Як повідомляється, тягучки охопили центр міста, Поділ, Печерськ. Величезна пробка сформувалася на в'їзді на Московський міст.

Ускладнено рух на бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби народів, Чоколівському бульварі, Червонозоряному та Повітрофлотському проспектах, проспекті Перемоги і 40-річчя Жовтня, вулицях Гетьмана, Теліги, Борщагівській, Червоноармійській. Окружна дорога в бік Академмістечка також "стоїть".

Традиційно складна транспортна ситуація спостерігається на Троєщині, а головні автомагістралі стали "червоними". Крім того, складна ситуація на всіх під'їздах до столиці. Нормальна ситуація спостерігається на проспекті Бажана у бік Борисполя.