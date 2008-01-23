У київському метро горів вагон поїзда (фоторепортаж)

Сьогодні у Києві на станції метро «Театральна» зайнявся другий вагон потяга, що слідував у напрямку станції “Лісова”.

Як передає кореспондент УНІАН з міста події, потяг під’їхав до станції близько 12.45 і зупинився, після чого співробітники станції підтягли вогнегасники і почали гасити вагон, з якого іде дим.

Водночас, лише через 5 хвилин після цього співробітники станції почали оголошувати по гучномовцю про евакуацію людей зі станції.

У МНС стверджують, що пожежі у вагоні насправді не було: в одному з вагонів потягу, що прибув на станцію метро «Театральна», відбулося коротке замикання, в наслідок чого стало незначне іскріння і задимлення нижньої частини вагону. Черговий МНС підкреслив, що жертв і постраждалих в результаті інциденту немає. За його словами, наслідком події стала затримка руху потягів на кілька хвилин.

Фото Олександра Заровного та Сергія Светлицького / УНІАН