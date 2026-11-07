Не лише Samsung і LG: експерти назвали найкращі 65-дюймові телевізори 2026 року

Автори What Hi‑Fi? вважають діагональ 65 дюймів найвдалішим варіантом для перегляду фільмів і серіалів вдома.

Видання What Hi-Fi? оновило рейтинг найкращих 65-дюймових телевізорів 2026 року, включивши до нього моделі різних цінових категорій та з різними типами екранів. До добірки увійшли OLED- та Mini LED-телевізори, а також пристрої з новою технологією RGB Mini LED.

Експерти вважають діагональ 65 дюймів найбільш вдалим варіантом для домашнього перегляду фільмів і серіалів. Такі телевізори забезпечують достатньо великий дисплей для створення ефекту присутності, але при цьому не займають усю вітальню.

Samsung S99H – найкращий телевізор загалом

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Перше місце експерти віддали Samsung S99H, який потіснив Sony Bravia 8 II і став "новим королем" OLED-телевізорів. Вона використовує QD-OLED-матрицю з роздільною здатністю 4K і відрізняється високою яскравістю, глибоким чорним кольором та насиченою передачею кольорів.

За оцінкою фахівців, телевізор добре справляється як із динамічними сценами, так і з передачею дрібних деталей. Модель також підходить для ігор: чотири порти HDMI 2.1 підтримують роздільну здатність 4K із частотою оновлення до 165 Гц, а також VRR і ALLM.

Серед недоліків журналісти відзначили відсутність Dolby Vision і не надто потужне звучання вбудованої акустики. У Європі телевізор коштує близько 2599 євро.

LG C6 – найкращий варіант середнього цінового сегмента

Тим, хто не готовий платити за флагманську модель Samsung, What Hi-Fi? рекомендує звернути увагу на LG C6. Нове покоління забезпечує яскравіше, насиченіше та якісніше зображення, ніж C5. Експерти також відзначили покращену передачу кольорів та обробку динамічних сцен.

Пристрій підтримує Dolby Vision, працює під управлінням webOS 26 і оснащений чотирма HDMI 2.1. В ігровому режимі телевізор виводить зображення в 4K із частотою до 165 Гц.

При цьому звук, хоч і покращився порівняно з LG C5, без зовнішньої акустики розкрити потенціал новинки не вдасться. Вартість 65-дюймової версії становить близько 1699 євро.

TCL P8L – найкращий бюджетний телевізор

У категорії доступних моделей переможцем став TCL P8L. Незважаючи на порівняно невисоку вартість, він оптимально справляється з усіма базовими завданнями. Подивитися кіно або пограти тут – не проблема. За спостереженнями експертів, телевізор забезпечує хорошу контрастність, природну передачу кольорів і глибокий чорний колір.

Модель також підтримує Dolby Vision, HDR10+ та Google TV із безліччю додатків. Для ігор передбачено два порти HDMI 2.1 із підтримкою роздільної здатності 4K та частоти до 144 Гц.

Втім, яскравість екрану у цієї моделі поступається дорожчим конкурентам, а антиблікове покриття не найкращим чином справляється з дуже світлими приміщеннями. У Європі 65-дюймову версію пропонують приблизно за 699 євро.

TCL C8L – найкращий телевізор із технологією Mini LED

Окрему категорію Mini LED очолив TCL C8L. Його головними перевагами стали висока яскравість, насичені кольори та система локального затемнення з 2040 зонами. Телевізор використовує технологію Super Quantum Dot LCD, підтримує роздільну здатність 4K та всі основні сучасні формати HDR, включаючи Dolby Vision і HDR10+.

Також передбачені Google TV, чотири порти HDMI 2.1 та ігрові функції з підтримкою 4K при частоті 144 Гц. Експерти особливо відзначили здатність телевізора зберігати високу яскравість і хорошу передачу кольорів.

До недоліків віднесли не завжди стабільну якість звучання та появу ореолів підсвічування під час перегляду під кутом. Ціна 65-дюймової версії TCL C8L становить близько 1499 євро.

Sony Bravia 9 II – найкращий телевізор із RGB Mini LED

Sony Bravia 9 II назвали телевізором із найкращою реалізацією технології RGB Mini LED. Замість традиційної схеми підсвічування тут використовуються червоні, зелені та сині світлодіоди. Така система дозволяє досягти високої яскравості та розширеного колірного охоплення, а якість зображення місцями майже не відрізняється від OLED.

65-дюймова модель оснащена 1530 зонами локального затемнення, а також підтримує роздільну здатність 4K і Dolby Vision. Крім того, експерти відзначають чудовий звук як для вбудованих телевізійних динаміків.

При цьому журналісти помітили деякі проблеми з обробкою Dolby Vision, які можуть потребувати програмного виправлення. Вартість Sony Bravia 9 II становить близько 2999 євро.

Нове дослідження показало, що смарт-телевізори Samsung продовжують передавати дані навіть після вимкнення функції стеження. Технологія ACR вбудована в операційну систему телевізора, тому може розпізнавати контент практично з будь-якого джерела.

УНІАН розповідав, як перетворити старий телевізор на Smart TV, використовуючи вільний HDMI-порт.

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