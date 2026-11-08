В Альпах офіційно зник відомий льодовик

Вчений попередив, що Східні Альпи можуть повністю втратити льодовики до 2060-2070 років.

Льодовик Шварцмільцфернер (Schwarzmilzferner), розташований в австрійській частині Альгойських Альп, втратив свій статус після спекотного літа 2026 року. Про це пише BILD.

За кілька теплих місяців він втратив понад чотири метри товщини та приблизно половину об’єму. Крім того, крижаний масив перестав рухатися - а це одна з головних ознак льодовика.

Гляціолог Крістоф Майєр із Баварської академії наук спостерігає за ним уже 26 років. За його прогнозом, після наступного літа Шварцмільцфернер, найімовірніше, зникне повністю. З 2022 року танення помітно прискорилося, а рясні снігопади взимку вже не компенсують втрати в спекотні літні місяці.

Відео дня

Вчений попередив, що Східні Альпи можуть повністю втратити льодовики до 2060–2070 років. Щороку в регіоні зникають кілька невеликих льодовиків.

Важливо, що під загрозою перебувають і чотири останні льодовики Німеччини. До 2025 року за два роки вони втратили понад чверть своєї площі - загалом близько мільйона кубометрів льоду. Льодовики Блауайс і Вацманн можуть незабаром втратити свій статус, Північний Шнеефернер на Цугшпітці - до кінця десятиліття. Найдовше, за оцінками дослідників, протримається Хеллентальфернер, якому відводять максимум десять років.

Новини екології

У 1964 році американський дослідник Дональд Каррі наказав зрубати сосну на схилах гори Вілер-Пік у штаті Невада, щоб вивчити її річні кільця. Однак після підрахунку з'ясувалося, що дерево, відоме як Прометей (Prometheus), мало майже 4900 років і було найстарішим серед тих, вік яких вдалося достовірно встановити.

Вас також можуть зацікавити такі новини: