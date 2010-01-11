На Запоріжжі викрили виробників фальсифікованого бензину

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Запорізькій області викрили організовану злочинну групу, учасники якої займались незаконним виготовленням та збутом фальсифікованих нафтопродуктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, організував та очолив злочинну групу місцевий житель, директор декількох приватних підприємств. Також до її складу увійшли двоє непрацюючих жителів Запоріжжя.

Встановлено, що учасники ОЗГ організували підпільний цех та, використовуючи спеціальне обладнання, незаконно виготовляли фальсифікований бензин різних марок. Вони змішували низькооктановий бензин з сирим бензолом, газовим конденсатом тощо. Вказані компоненти закуповувались у Донецькій та Дніпропетровській областях. За даними оперативників, учасники ОЗГ щомісця виготовляли близько 30 тисяч літрів фальсифікованої нафтопродукції.

З метою прикриття злочинної діяльності лідер групи створив два підприємства, за допомогою яких через мережу автозаправних станцій у Запорізькій області здійснював оптову реалізацію нафтопродуктів за ціною на 15-20% нижче ринкової. Кошти, отримані від реалізації недоброякісного бензину, надходили на банківські рахунки зареєстрованих підприємств, які у подальшому через фіктивні фірми Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей переводились у готівку.

Під час проведення санкціонованих обшуків оперативники вилучили 40 тисяч літрів незаконно виготовленої нафтопродукції, а також первинну документацію і печатки вказаних підприємств.

За даним фактом слідчим управлінням ГУМВС України в Запорізькій області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Проводяться експертизи та встановлюються канали постачання компонентів для виготовлення фальсифікату.