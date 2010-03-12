Державна служба автомобільних доріг (“Укравтодор”) розраховує ліквідувати вибоїни на дорогах у травні-червні при належному фінансуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова відомства Вадим ГУРЖОС.

За його словами, зокрема, при належному фінансуванні, на дорогах державного значення ліквідація вибоїн завершиться в травні, місцевого – в червні ц.р.

«Для виконання цих робіт у повному обсязі необхідно направити близько 1 млрд. грн.», - сказав В.ГУРЖОС.

За його даними, обсяги руйнувань і деформацій на дорогах збільшилися за 5 років з 19% у 2005 р. до 24% у 2009 р., а цього року очікується до 48% від усієї довжини автодоріг загального користування. В.ГУРЖОС перелічив причини: складні погодні умови, особливо взимку 2009-2010 рр., проникнення вологи в мікротріщини з подальшим замерзанням, у зв`язку з чим тріщини розширюються, велика кількість опадів, а також наднормативні навантаження на автодороги, інтенсивний рух важкого транспорту.

Прогнозовані обсяги вибоїн на дорогах у 2010 р. становлять 5 млн. 085 тис. кв. м, зокрема на дорогах державного значення – 2 млн. 084 тис. кв. м.

Як зазначив голова «Укравтодору», на даний момент роботи з ліквідації вибоїн проводяться за рахунок аварійного ремонту, котрий допускає відхилення від технічних вимог з ремонту, оскільки є тимчасовим, на 1-3 місяці, з тим щоб забезпечити проїзд до нормального ремонту.

Довідка УНІАН. Довжина автодоріг загального користування в Україні становить 169,5 тис. км., зокрема державного значення – 21,1 тис. км, місцевого, – 148,4 тис. км.