Світові ціни на молочну продукцію зростають

Ціни на молочні продукти, якими торгують на світових ринках, перевищили максимальні відмітки листопада-грудня 2009 року. Про це УНІАН повідомили в Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

У травні ціни на масло зросли з 7% в Німеччині до 33% в Океанії в порівнянні з максимальним рівнем 2009 року. На сухе знежирене молоко спостерігалося зростання від 11% в Польщі до близько 22% в Океанії. Ціни на сир типу чеддер в Західній Європі зросли від 7% до 10%.

Повідомляють, що інтервенції на ринку ЄС можуть внести певні корективи до зростання цін. При цьому наголошують, що запаси масла все ж таки більше обмежені, ніж сухого молока.

Таким чином, достатньо стабільна ситуація на зовнішніх ринках, зростаючий попит і ціни, незважаючи на зростання сезонного виробництва молока в Україні, стримують зниження закупівельних цін на молоко.

Зокрема, за останній період спостерігається певна стабільність за цінами на молочну сировину. Середня закупівельна ціна на молоко в Україні на рівні 2,7 грн./кг і 2,4 грн./кг на молоко вищого і першого сорту показала зниження за останні декілька тижнів не більше ніж на 2-3%. Аналогічна тенденція спостерігалася і за цінами на молоко від господарств населення.