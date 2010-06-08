Причиною дефляції є зниження цін на продукти харчування

Основною причиною дефляції в травні, як і в квітні, було зниження цін на продукти харчування і безалкогольні напої на 1,4%.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник інформаційно-аналітичного центру Forex club в Україні Микола ІВЧЕНКО.

Він повідомив, що другий місяць поспіль дешевшають молочні продукти: ціни на молоко в травні знизилися на 6,4%, на сир – на 4,7%, на масло – на 4,3%.

«Це зниження пов`язане зі зростанням кількості внутрішньої сировини, а саме, із збільшенням надоїв молока. Також другий місяць поспіль знижувалися ціни на яйця – зниження в травні становило 29,8%, що пов`язане зі зростанням виробництва яєць в цьому періоді та сезонним скороченням попиту на цей продукт. Ціни на овочі знизилися на 2% через появу овочів нового врожаю і збільшення поставок даних товарів з-за кордону», – сказав М.ІВЧЕНКО.

Також він звернув увагу на те, що другий місяць поспіль знижується ціна на цукор. Так, у травні вартість цього продукту знизилася на 4,5%, при цьому з початку року вона зросла на 15,9%. «Вартість цукру в Україні визначається, зокрема, світовою тенденцією із запізненням у два місяці. Враховуючи, що в квітні-травні світові ціни на цукор знижувалися, ми не виключаємо зниження цін на цукор в Україні в червні-липні», – сказав експерт.

Якщо говорити про червень, то, за словами М.ІВЧЕНКА, як правило, темпи інфляції цього місяця не сильно відрізняються від темпів інфляції у травні, хоча вони дещо вищі. Дефляція в червні – нечасте явище, останній раз вона була зафіксована в 2002 році. «У червні є вірогідність продовження зниження цін на молочні продукти, яйця, овочі та цукор через зростання виробництва даної продукції в Україні і світову тенденцію в цінах на ці продукти. Проте це зниження може бути компенсоване зростанням цін на інші групи товарів. Ціни на м`ясо і рибу можуть показати помірне зростання в межах 0,4-0,8%. За нашими оцінками, в червні темпи інфляції будуть вищі, ніж у травні, і становитимуть 0,2-0,4%», – вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в травні 2010 року порівняно з квітнем дефляція становила 0,6%, з початку року інфляція становила 3,7%. Інфляція в травні 2010 року проти травня 2009 року становила 8,5%, у січні-травні 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року – 10,3%.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2009 року щодо листопада становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні-грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.