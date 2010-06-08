Україна заборонила ввезення тварин із Бахрейну і Катару

Ветеринарна служба України ввела заборону на ввезення в Україну непарнокопитних тварин, продукції і сировини з них із Королівства Бахрейн. Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини України.

Заборона введена у зв`язку з реєстрацією захворювання коней на сап на території Королівства.

Також ветеринарна служба заборонила ввезення в Україну з Катару жуйних тварин. Повідомляється, що заборона введена у зв`язку зі спалахом блутангу на території Катару.

Довідка УНІАН. Блутанг (катаральна лихоманка овець, синій язик) - це інфекційне трансмісивне вірусне захворювання жуйних тварин. Хвороба характеризується запально-некротичним ураженням слизових оболонок, язика, шкіри, копит. Вірус блутангу вражає усіх жуйних, частіше овець та велику рогату худобу.